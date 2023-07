Oasi di Circo al Rifugio Piana del Ponte - Oasi Zegna 28, 29, 30 luglio

Anche quest'anno, l'ultimo weekend di luglio il Rifugio Piana del Ponte ospiterà un evento dedicato alle discipline circensi e al movimento all'aria aperta.

"Oasi di Circo" sarà dunque un'occasione per adulti desiderosi di mettersi in gioco in nuove attività fisiche e di movimento allenando la propria consapevolezza corporea, immersi nella natura. Insegnanti e artiste del territorio e non, sono coinvolte nell'organizzazione e nella gestione dell'evento, a partire da Erica Castagnetti, AjaRiot Performing Arts Collective con Ester Fogliano, Cascina all'Inverso da Ceva (CN) con Lucia Fusina e in ultimo Anna Lucia Mosca da Torino . I workshop inizieranno venerdì 28 luglio alle ore 16 e prevederanno discipline aeree, tra cui tessuti e trapezio, verticali, danza, contact improvisation e Hatha Yoga.

I laboratori rivolti agli adulti termineranno domenica mattina mentre nel pomeriggio la proposta coinvolgerà i più piccoli e le loro famiglie con un laboratorio di Circo in Famiglia: dalle 14.30 alle 16.30 tantissimi giochi, movimento e divertimento accompagnati da una buonissima merenda preparata da Alessandra del Rifugio La Piana del Ponte.