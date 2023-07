Gruppo Zegna, in sei mesi i ricavi hanno raggiunto i 903 milioni di euro

Il Gruppo Ermenegildo Zegna, proprietario dei marchi ZEGNA e Thom Browne e detentore di un accordo di licenza esclusivo per l’attività di TOM FORD FASHION, ha annunciato oggi ricavi preliminari e non auditati pari a 903 milioni di euro per la prima metà del 2023, con un aumento del 23,9% su base annua. I ricavi a cambi costanti sono aumentati del 24,7% e la crescita organica si è attestata al 21,5%. I ricavi del primo semestre 2023 riflettono il consolidamento di Tom Ford International LLC a partire dal 29 aprile 2023, nonché il consolidamento di Pelletteria Tizeta S.r.l., (in precedenza valutata con il metodo del patrimonio netto), a partire dalla stessa data.

I ricavi non auditati per il secondo trimestre del 2023 sono stati di 475 milioni di euro, e hanno evidenziato un incremento del 35,1% su base annua. Nello stesso periodo, i ricavi a cambi costanti sono aumentati del 37,4% e la crescita organica è stata del 24,5%, in accelerazione rispetto alla crescita organica del 18,9% registrata nel primo trimestre del 2023.

Ermenegildo “Gildo” Zegna, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Zegna, ha dichiarato: “Gli ottimi risultati del secondo trimestre del 2023 si basano sull'eccellente andamento che il Gruppo ha mostrato sin dall'inizio dell'anno. I nostri marchi continuano a riscuotere un successo straordinario nel mondo, beneficiando della ripresa in Cina nel primo semestre, e continuando a mostrare una solida crescita nella regione EMEA e una dinamicità eccezionale nel mercato statunitense".

“Sono particolarmente orgoglioso che i nostri marchi stiano guadagnando quote di mercato e sono fiducioso per le importanti opportunità che ci attendono. L'abbigliamento maschile e’ un segmento molto dinamico nel mondo del lusso globale. I nostri marchi ZEGNA, Thom Browne e TOM FORD FASHION offrono ognuno uno stile unico e distintivo rivolto a clienti e occasioni diverse, rafforzando la nostra leadership nel mercato del lusso. Grazie al successo dell’operazione di rebranding, ZEGNA è ormai uno dei brand preferiti dai consumatori in tutto il mondo che apprezzano l’intera proposta e in particolare la nostra collezione Luxury Leisurewear e la nostra iconica Triple Stitch™. In Thom Browne, il lavoro svolto per rafforzare l’abbigliamento femminile continua a mostrare grandi progressi e la categoria sta crescendo a tratti piu’ dell'abbigliamento maschile. Abbiamo inoltre iniziato il nostro percorso per rilanciare TOM FORD FASHION e portarlo ad essere uno dei migliori dieci marchi della moda di lusso al mondo. I progressi finanziari del Gruppo rafforzano la nostra fiducia nel raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi finanziari per il 2025, precedentemente annunciati”.

“Ci tengo a dare il benvenuto a Lelio Gavazza nel Gruppo Zegna come Amministratore Delegato di TOM FORD FASHION. L'integrazione di TOM FORD FASHION nel Gruppo e’ gia’ partita, e sarà un piacere lavorare con Lelio quando iniziera’ a settembre nel suo nuovo ruolo. In collaborazione con Estée Lauder Companies, porteremo avanti l'eredità di Tom e faremo crescere questo marchio iconico nel lusso globale".

“Infine, l’impegno della famiglia verso la responsabilità sociale è stato riconfermato la scorsa settimana con la celebrazione del 10° anniversario della Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship. Queste borse di studio consentono a laureati italiani di proseguire gli studi di formazione post-laurea all'estero per poi tornare in Italia. Questo programma è un motivo di particolare orgoglio per me perché si rivolge alle nuove generazioni - riportando i talenti nel nostro Paese - e guarda, quindi, al futuro dell’Italia e alla sua industria.”