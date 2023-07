"Nei sogni, ritornano", il nuovo romanzo di Ariela Tasca

Ariela Tasca, scrittrice classe 1978 di Piatto, ha scritto un nuovo libro: "Nei sogni, ritornano".

Di cosa racconta il libro? Diamante Aneris gestisce dl grazioso chiosco di fuori accanto al cimitero di Biella. Le sue giornate tra un cliente e l’altro, scorrono tranquille, almeno finché non conosce Désir, il corriere che le consegna i fiori, con il quale litiga ogni volta. Una mattina di primavera, Diamante, si trova per caso ad assistere a una riesumazioni, i resti sono destinati alla fossa comune. Sarà con un fiore donato da lei, che quei resti scenderanno nella buia fossa dei dimenticati, e saranno tredici le riesumazioni alla quale assisterà e che accompagnerà con un fiore.Le manovre dei becchini verranno scandite dalla voce di Tony il custode, uomo schivo e misterioso, che racconta il vissuto di ognuno di loro. Ma come può, l’anziano custode, conoscere gli spaccati di vita di persone morte da tanti anni? È un mistero che Diamante scoprirà e nel quale verrà coinvolta attraverso i sogni, dove coloro che “furono” torneranno a ringraziarla. Ma non saranno solo “loro”, coloro che furono, a tornare nella quotidianità della fioraia, ma anche la storia di un antico amore, con un destino che si intreccerà alla sua vita.

Ariela Tasca è già autrice di Montresor/ Addio del passato; Piatto, memorie di un paese; Piatto si racconta e Giorni felici d'un bel tempo che fu.