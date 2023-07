“Alla faccia del disagio”, Maiolatesi: "Votate i video dei giovani biellesi"

In riferimento all’iniziativa Azione Province Giovani, che ha visto la Provincia di Biella ottenere un contributo per la realizzazione del progetto “Alla faccia del disagio”, l’UPI ha reso pubblici i Video candidati nell’ambito del Contest per i migliori prodotti comunicativi realizzati nell’ambito dei progetti finanziati da APG 2021 fra cui due realizzati a cura di giovani del territorio biellese.

Il Contest nasce proprio per dare visibilità alle opere realizzate dai ragazzi e dalle ragazze, che hanno partecipato attivamente alle attività implementate nell’ambito dei progetti attuati dalle Province e UPI regionali, stimolando la creatività dei giovani nel sapere raccontare e rielaborare le esperienze vissute e la loro capacità di espressione e di lavoro di gruppo. I video sono stati caricati sul Canale YouTube di UPI, visibili tramite il link https://www.youtube.com/@unioneprovinceditalia6358ed è stata creata anche una playlist visionabile al link https://www.youtube.com/watch?

“Sono molto contento di poter promuovere i video realizzati da due gruppi di giovani che hanno partecipato al progetto “Alla faccia del disagio” – afferma Edoardo Maiolatesi, Consigliere Provinciale con delega alle Politiche Giovanili. Invito tutti a votare per i video dei giovani biellesi per portare ancora il nostro territorio a vincere questa nuova sfida e per dare la possibilità a chi vincerà il concorso di partecipare ad una trasferta a Roma organizzata da UPI nelle principali sedi governative. Un’opportunità di apprendimento e culturale per ragazzi giovani che si affacciano alla vita adulta”.

L’Unione Province d’Italia aveva premiato il progetto “Alla faccia del disagio”, presentato dalla Provincia di Biella in qualità di capofila nell’ambito del bando Azione ProvincEgiovani, in partenariato con l’Azienda Sanitaria Locale di Biella, la Cooperativa Anteo, l’APS Sonoria e l’Associazione Hope Club, con l’adesione dei comuni di Valdilana e Cossato.

Con le azioni progettuali è stata offerta ai giovani l’opportunità di sviluppare il tema del disagio giovanile attraverso più azioni mirate, separate ma strettamente interconnesse. Ora più che mai risulta importante creare le condizioni per potenziare l’autostima ed imparare ad affrontare le difficoltà. In caso di vincita dei video, i giovani proponenti saranno invitati due giorni a Roma per promuovere il video e, nel contempo, visitare i palazzi della politica.