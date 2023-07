A Masserano la biblioteca Angolo Libro è aperta anche alla sera

Da giovedì 27 luglio fino a tutto agosto la biblioteca di Masserano, Angolo Libro, sarà aperta dalle 20,30 alle 22,30. Una scelta dei 10 volontari per andare incontro alle esigenze di tutti in un periodo particolare, per evitare le ore più calde della giornata. Non solo comunque: Angolo Libro sarà infatti aperta anche il Lunedì, il martedì, il mercoledì dalle 9 alle 11 e il Sabato dalle 15 alle 17.

"Siamo davvero contenti del lavoro che stiamo facendo - racconta Luisa Lancini una delle volontarie - ma non ci fermeremo qui. Abbiamo inaugurato la biblioteca il 18 marzo e a oggi contiamo più di 350 prestiti. Per una realtà piccola come la nostra è tanto. E poi ringraziamo tutti i nostri donatori: abbiamo oltre 2500 libri e sono tutti stati donati e ne abbiamo altrettanti in attesa di nuovi scaffali. Li abbiamo salvati dal macero, e ne andiamo fieri, mettendoli nuovamente a disposizione di tante persone".

La maggior parte degli iscritti sono allievi delle scuole, ai quali i volontari cercheranno di andare incontro anche organizzando dei pomeriggi in biblioteca per assisterli nel fare i compiti.