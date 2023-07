Ruba in un supermercato di Biella della birra: 32enne denunciata

Nella giornata di ieri mercoledì 26 luglio due donne sono state viste allontanarsi da un supermercato di Biella con della merce che però non hanno pagato. E' quindi scattata da parte del responsabile del punto vendita la telefonata al 112, che ha inviato una pattuglia dei Carabinieri. Ai militari i presenti hanno raccontato che erano vestite con indumenti di colore giallo e che avevano una bicicletta e uno zaino.

Una delle due donne è stata trovata poco lontano dal supermercato e portata al Comando in via Rosselli, dove è stata denunciata per furto aggravato in quanto trovata in possesso di birra per un valore di qualche decina di euro. La merce è stata restituita al proprietario.

La donna protagonista della vicenda ha 32 anni ed è senza fissa dimora.