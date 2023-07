Incidente a Vigliano, un'auto investe un capriolo

Ancora un incidente che ha visto coinvolto un capriolo nella giornata di ieri mercoledì 26 luglio. Intorno alle 22 un uomo di 39 anni ha chiamato il 112 spiegando di avere investito un animale selvatico.

Sul posto, a Vigliano, lungo la Strada per Ronco, sono arrivati i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso, e hanno constatato che i danni all'auto erano effettivamente compatibili con l'investimento di animale del quale non c'era però già più traccia in quanto era scappato nel bosco.

Non è fortunatamente stato necessario chiamare il carro attrezzi, in quanto il mezzo è stato in grado di allontanarsi dal luogo del sinistro senza problemi.