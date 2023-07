Caos voli in Egitto, anche dei biellesi bloccati a Marsa Alam per un guasto al volo

"E' stata una scena da film", commenta sorridendo Giacomo che ancora non si è proprio ripreso da una vacanza con un gruppo di amici finita in maniera abbastanza turbolenta....

"Era la mattina di domenica 23 - inizia a raccontare - il sole splendeva e nei pressi di Marsa Alam, in Egitto, c'erano circa 36 gradi. Un ultimo ristoro a bordo piscina prima di procedere verso il salone per pranzare. Alle 17:00 dovremo uscire dalle camere per dirigerci, alle 18:00, in aeroporto per il rientro in Italia… “Oggi non si parte - ci dice una signora di ritorno dalla spiaggia – l’aereo ha avuto problemi tecnici durante l’arrivo in Egitto ed è stato dirottato a Roma”. Tutto confermato… tranne il giorno di rientro, che secondo gli organizzatori dovrebbe essere posticipato a martedì 25, ma sarà proprio così? “In teoria dovrebbe partire, ma non si sa ancora nulla, torneremo al massimo giovedì” ci comunica il responsabile.