Brucia la Sicilia, anche una biellese nell'inferno di fuoco che ha devastato Palermo: il racconto

“Non avremmo mai pensato di trascorrere le ferie in Sicilia in questo modo, è successo davvero di tutto. Da lunedì siamo bloccati in casa perchè l'aria è irrespirabile, la corrente va e viene, non c'è l'aria condizionata e i cellulari faticano a connettersi. Sono state giornate infernali”. A parlare una turista biellese di 32 anni che, in questi giorni, si trova in vacanza a Terrasini, caratteristico polo turistico e culturale che si affaccia sul Golfo di Castellammare.

Ad un quarto d'ora dall'aeroporto Falcone-Borsellino e a neanche 35 chilometri dalla città di Palermo che, nei giorni scorsi, ha vissuto momenti terribili a causa dei numerosi roghi scoppiati nelle colline attorno al capoluogo e in diverse aree della provincia. Ad assistere sbigottita alle fiamme e alle operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco una cittadina biellese, ospite di amici da domenica mattina. “Eravamo tranquilli, nulla faceva presagire ciò che sarebbe accaduto di lì a poco – racconta – Intorno alle 12 di lunedì si è intravisto del fumo che proveniva da una montagna qui vicina. All'inizio non sembrava così vasto; poi, nel pomeriggio, si è esteso e alla sera buona parte del monte era in fiamme. Fortunatamente non era vicino ai centri abitati a differenza degli altri roghi segnalati nella notte in altre zone circostanti a Terrasini. Come quello sviluppato sulle montagne attorno all'aeroporto di Palermo. È stato davvero spaventoso”.

Con l'arrivo del forte vento la situazione è precipitata. “Le fiamme hanno preso vigore e il fumo ha raggiunto anche la nostra zona – spiega – La luce è saltata, così come le linee telefoniche. Abbiamo vissuto momenti davvero preoccupanti”. Grande il rischio di vedere il fuoco a pochi metri di casa. “Siamo stati in guardia e attenti che non scendesse verso le abitazioni ma ti senti davvero impotente. Puoi solo sperare per il meglio. Inoltre, non è stato semplice essere isolati telefonicamente, senza luce e aria condizionata. Fino a martedì siamo usciti di casa solo il minimo indispensabile: era davvero impossibile stare all'esterno a causa delle elevate temperature e del fumo presente nell'aria”.

Da ieri, mercoledì 26 luglio, l'emergenza sembra essere rientrata anche se il lavoro di bonifica e di messa in sicurezza delle aree colpite procede a passi spediti, così come la conta dei danni subiti. E purtroppo, come riportato sulle maggiori testate nazionali, si registrano anche dei morti. “Non è piacevole leggere ciò che è successo in Sicilia ma si sta pian piano tornando alla normalità – sottolinea la 32enne biellese - La corrente è ripristinata, la linea telefonica non funziona ancora in buona parte del paese. Il vento è andato scomparendo lasciando spazio a temperature più adeguate. Speriamo di lasciarci alle spalle questa brutta vicenda”.