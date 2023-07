Scuola: l'ufficio scolastico di Biella in reggenza. Resta Giuseppina Motisi che ha però l'incarico a Novara

Questo il messaggio della dirigente:

"Da lunedì 24 luglio assumo l’incarico di Dirigente dell’Ambito Territoriale di Novara, inaugurando così una nuova partenza in questo mio percorso al servizio delle istituzioni scolastiche. Si tratta di una sfida che affronto carica di entusiasmo, consapevole della necessità di orientare, ora più che mai, l’azione professionale mia e dell’ufficio che sono chiamata a dirigere al supporto di tutto il personale scolastico e, tramite quest’ultimo, di tutta la comunità educante, rispondendo così ad una primaria vocazione umana che mi vede agire sempre e comunque nella convinzione che la Scuola debba essere nutrimento di ogni società che vuole definirsi civile. La Scuola è posta al centro dello sviluppo economico e sociale della nostra Nazione, ruolo che si traduce, soprattutto negli ultimi anni, in sfide costanti che Dirigenti Scolastici e personale tutto sono chiamati ad affrontare, nella consapevolezza del ruolo ad essi assegnato. Il supporto che l’Ufficio di Ambito Territoriale è chiamato a fornire diventa dunque ragione stessa dell’esistenza di questa Amministrazione che non può così sottrarsi dal contribuire allo sviluppo delle giovani generazioni. Questo lo spirito e la prospettiva con cui affronto questo nuovo cammino, mossa al tempo stesso dalla consapevolezza di come solo il costante dialogo con tutte le Amministrazioni statali e territoriali possa realmente garantire il buon esito della missione educativa delle istituzioni scolastiche".