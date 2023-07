Il Naso in tasca: "Non stiamo raccogliendo fondi davanti all'ospedale di Ponderano"

"Non stiamo raccogliendo fondi davanti all'ospedale di Ponderano per i nostri progetti". Queste le parole dei clown dottori dell'associazione “Il Naso in tasca” di Biella.

In queste settimane infatti davanti al presidio ospedaliero è stata installata una postazione per la raccolta fondi di un'altra associazione non biellese. Anche in altri periodi ci sono state analoghe richieste di contributi."Non stiamo mettendo in discussione la serietà di questa associazione che non conosciamo – spiegano i responsabili – vogliamo solo sottolineare che non siamo noi. È successo infatti che alcune persone ci dicessero di aver fatto un' offerta a nostro favore davanti all'ospedale. Altri ci hanno chiesto come mai chiedevamo soldi. Insomma si è creata una certa confusione. I volontari in questione avranno certamente le autorizzazioni necessarie, vogliamo solo ribadire che non siamo noi ad effettuare queste raccolte".

L'associazione “Il Naso in tasca” opera da anni nella struttura ospedaliera, prima a Biella e poi a Ponderano, in pediatria e in altri reparti dove è stata concessa la convenzione. "I nostri volontari – sottolineano dal Naso in Tasca – agiscono tutti gratuitamente e non accettano offerte nello svolgimento delle loro attività. Non raccolgono soldi porta a porta e neppure fermando la gente per strada o tra le corsie dei supermercati. Ci spiace per questo equivoco che ci sembrava giusto chiarire pubblicamente, senza fare polemica alcuna».

Il Naso in Tasca è un’organizzazione di volontariato, costituita nel 2001 con l’intento di portare nell’ospedale i benefici del buonumore. Opera anche nelle case di riposo, carcere, istituti per disabili e in situazioni di difficoltà.

Sul sito dell'associazione si legge che: "I volontari vengono preparati, attraverso una specifica formazione, per operare nelle situazioni di sofferenza e disagio, con la finalità di realizzare un cambiamento nelle emozioni dei pazienti, attraverso l’ascolto, ma anche usando la clownerie, la magia, il gioco comico o poetico. L’associazione è conscia della delicatezza del proprio ruolo e propone l’intervento dei clown nel massimo rispetto delle condizioni psico-fisiche dei ricoverati, senza mai imporre la propria presenza dove non sia gradita, mano nella mano con tutti gli operatori. Ed è proprio basandosi su questa convinzione che si è dato il nome Il Naso In Tasca, simboleggiando la sensibilità del clown, pronto a rimettere in tasca il proprio naso, quando la situazione non lo richieda".