Oggi a Sandigliano è prevista l'interruzione dell'energia elettrica in alcune vie per permettere alla ditta di effettuare lavori su alcuni impianti.

In particolare, secondo l'avviso diffuso da e-distribuzione, dalle 8,30 alle 12,30 sarà interrotta in via Casale civici 17, 61 a 63 e 8-30; via Piave 2-4, 17-21; via Boschetto 10 e 24 e via Piave 1-9.