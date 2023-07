Ponderano, avanti con il progetto della nuova palestra, lavori in autunno

Ponderano è al progetto esecutivo della sistemazione della nuova palestra.

Intenzione dell'amministrazione Locca è realizzare i nuovi spogliatoi che troveranno spazio nella parte esterna dell'attuale edificio.

"Contiamo di partire in autunno con il cantiere, tra progetto esecutivo, preventivi e assegnazione dei lavori - spiega il sindaco Roberto Locca - . Inizialmente avevamo immaginato di ottenere i fondi con il PNRR, ma alla fine abbiamo messo noi sul piatto per il primo lotto 480 mila euro. Grazie alla nostra buona politica siamo riusciti a mettere da parte dei fondi che possiamo investire come un questo caso. Vedremo con il secondo lotto come fare, intanto andiamo avanti con questo".

L'intervento non inciderà sull'utilizzo della palestra dato che gli spogliatoi saranno realizzati nella parte esterna dell'edificio esistente.