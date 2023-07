Piazzo, Corradino: "Per ora solo navetta per grandi eventi, per il resto valutiamo costi e tempi"

"Inutile dire che una cosa come questa non ce l'aspettavamo", commenta il sindaco Claudio Corradino in merito a quanto accaduto all'ex funicolare (leggi Ex funicolare chiude).

Conti alla mano il Comune sta valutando se e con quale frequenza istituire una navetta di collegamento tra Biella piano e il Piazzo, ma al momento è prevista solo per i grandi eventi come il congresso che sarà ospitato nel borgo nei prossimi giorni).

"Il servizio navetta ha un costo molto elevato - continua il sindaco - . Dobbiamo capire prima quanto ci vorrà per sistemare l'ex funicolare in termine di tempo, e poi valuteremo. Siamo già in contatto con Atap, stiamo chiedendo preventivi, ma aspettiamo. E' chiaro che se ci vorrà un mese per fare i lavori non lasceremo il borgo isolato".