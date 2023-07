Prosegue il divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali in via della Vittoria 81, nel tratto compreso tra via Poma e via Coda. L'ordinanza si è resa necessaria a causa di un cedimento del piano viario. L'ordinanza resterà in vigore fino a cessata necessità, quando saranno eseguiti i lavori per la messa in sicurezza.