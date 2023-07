Ritorna la Lotteria del Fondo Edo Tempia: biglietti in vendita e l'elenco dei premi

Avrà inizio in questi giorni la distribuzione dei biglietti della lotteria del Fondo Edo Tempia: una gara di solidarietà a cui biellesi e vercellesi partecipano a centinaia, al traguardo un premio per i più fortunati, fra i 27 in palio. All’apice della classifica un paio di orecchini Damiani, in oro bianco e diamanti: il biglietto più ambito.

Ogni tagliando sarà acquistabile al costo di un euro e come da tradizione, il ricavato sosterrà i progetti per le cure palliative dell’associazione: nate da un’intuizione di Elvo Tempia negli anni Novanta, prima ancora che entrassero nei protocolli sanitari, avevano l’obiettivo di accompagnare i malati di cancro nell’ultimo tratto della loro vita, chiedendo alla medicina di alleviare le loro sofferenze e di garantire loro dignità e serenità. La squadra per le terapie a domicilio, che nacque in quell’epoca, a sostegno del lavoro dell’ospedale di Biella, è ancora al lavoro: l’Asl coordina e guida il servizio e il Fondo Edo Tempia garantisce il sostegno, integrando con il suo personale lo staff dell’azienda sanitaria. Allo stesso modo, nella provincia di Vercelli, il servizio di cure palliative è garantito dall’hospice Casa Tempia di Gattinara, per le degenze e per le cure a domicilio: la struttura è gestita direttamente, sotto il coordinamento dell’Asl, dalla Fondazione Tempia.

I biglietti della lotteria saranno consegnati in questi giorni ai consueti punti di distribuzione: farmacie e negozi sul territorio, ma naturalmente anche alle sedi del Fondo a Biella (via Malta 3), Santhià (via Matteotti 66), Valdilana (piazza XXV Aprile a Ponzone) e l’hospice di Gattinara nell’ex ospedale.

L’estrazione è programmata per il 6 febbraio 2024.

Di seguito l’elenco degli ambiti premi, dal 1° al 27°:

Un paio di orecchini Damiani offerti dalla gioielleria Pivano (via Italia, Biella), una coperta in cashmere offerta da Ermenegildo Zegna, un taglio di tessuto per abito del lanificio Fratelli Cerruti, una sciarpa uomo in cashmere di Piacenza, un maglione donna in lana e cashmere “ARovescio” offerto dal negozio Santabarbara (via Torino, Biella), una collana in argento 925 laminata in oro rosa e perle offerta da Rodighiero gioielli (via Italia, Biella), una cassa di vino Barbaresco di Prunotto offerto da studio Spiga commercialisti & avvocati associati, un orologio da uomo Trussardi offerto dalla gioielleria Arnaldi (via Italia, Biella), una valigia da viaggio offerta da Biella Scarpe in ricordo di Mariuccia, una bicicletta mountain bike con ruote da 24 pollici acciaio 18v frizzi.rosso, un televisore Led a 32 pollici Majestic, una camicia da notte Hanro offerta da La Fiorentina (via Italia, Biella), una borsetta da sera Chiara Boni, un buono da 150 euro da Vilflora, un completo letto offerto da CaBrio (piazza I Maggio, Biella), una sciarpa Ïttag, due buoni da 100 euro per il negozio Angelico (strada Trossi, Verrone), un canestro da basket offerto da Decathlon, un portadocumenti Micheal Kors offerto da Thecorner (via Italia, Biella), un buono da 80 euro per il negozio di scarpe Shop the Shoes (via San Filippo, Biella), una spilla fiore Chiara Boni, un pigiama uomo Lovable offerto da Miss Intimo (via Gustavo di Valdengo, Biella), un buono da 50 euro per il negozio Angelico, due buoni da 50 euro per la macelleria Mosca (via San Filippo, Biella), una ciotola stella Thun.

Vi aspettiamo numerosi ai punti di distribuzione, per vincere il premio e contribuire alla lotta contro i tumori.