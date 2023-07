Epatite C: per i nati tra il 1969 e il 1989 domani test gratuiti all’Ospedale di Biella e alla Casa della Salute di Cossato

Domani, venerdì 28 luglio ricorre la Giornata Mondiale dell’Epatite e per il 2023 il tema rappresentativo scelto a livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è “One life, one liver”, Si ha una sola vita e un solo fegato: a significare che il virus dell’epatite, se contratto, può mettere in serio pericolo non solo il fegato ma anche la vita delle persone.

E per l' occasione l’ASL di Biella darà la possibilità a chiunque sia nato tra il 1969 e il 1989 di eseguire il test per l'epatite C sia presso lo stand allestito nell'atrio dell'Ospedale di Biella, dalle ore 8 alle ore 11 sia presso la Casa della Salute di Cossato, dalle ore 9 alle ore 12. Inoltre dalle ore 15 alle 19 sarà possibile effettuare gli screening per qualsiasi fascia d’età presso il Drop In di Biella (Servizio di Riduzione del Danno e Limitazione dei Rischi per persone affette da dipendenza da sostanze legali e illegali gestito da ASL BI e Anteo Impresa Cooperativa Sociale), in piazza don Giorgio Coda Mer (raggiungibile dal parcheggio prima della sede LILT nei pressi di via Ivrea).