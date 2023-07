Congresso Internazionale di Neonatologia, Asl Bi protagonista

Nelle giornate del 7, 8 e 9 luglio si è svolto a Torino il Congresso Internazionale di Neonatologia (International Conference on Clinical Neonatology - ICCN), evento di formazione e approfondimento scientifico che coinvolge tra i 200 e i 300 partecipanti internazionali, tra cui i più importanti riferimenti a livello mondiale per la Neonatologia.

Il Congresso, promosso dall’ASL BI e da Fondazione Crescere Insieme, nel corso delle undici edizioni è cresciuto molto sia nel numero dei partecipanti e nei Paesi coinvolti, ad oggi provenienti da oltre 30 Nazioni del Mondo, sia nella qualità degli interventi, coinvolgendo professionisti di spicco e di riferimento del settore Materno Infantile.

L’evento, giunto alla sua undicesima edizione, ha come organizzatore e direttore scientifico il professor Paolo Manzoni, Direttore della Struttura Complessa a Direzione Universitaria (SCDU) Pediatria e del Dipartimento Materno Infantile dell’ASL di Biella, il quale descrive il Congresso come l’occasione per “dare un contributo scientifico di qualità e portare all’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori le ultime novità in ambito scientifico e di ricerca.”

Il Dott. Eduardo Bancalari, professore in Pediatria all’Università di Miami e membro del Comitato scientifico del Congresso sottolinea come “questo evento sia diventato uno dei meeting più importanti di tutto il mondo, in grado di attrarre gli esponenti di spicco per ogni area coinvolta.”

L’edizione di quest’anno si è concentrata nell’evidenziare ed approfondire gli ultimi aggiornamenti intorno a tre temi principali: i virus respiratori, la terapia intensiva neonatale e la nutrizione nei bambini prematuri. “È un Congresso internazionale a cui partecipano delegati da tutto il mondo” continua Manzoni, “professionisti con grande attenzione soprattutto sul tema delle infezioni neonatali, della loro prevenzione e della patologia del neonato, seguendo un approccio multidisciplinare tramite il coinvolgimento di ginecologi, infettivologi ed esperti in temi vaccinali.”

La forza del Congresso è rappresentata proprio dalla sinergia tra momenti di approfondimento formativo e dibattito costruttivo tra professionisti di settori diversi ma collegati tra loro, in modo da analizzare in maniera completa e sotto vari punti di vista ogni argomento.

Oltre al Prof. Manzoni l’ASL di Biella è stata presente al Congresso tramite il coinvolgimento molto intenso e qualificato anche della componente Ostetrico-Ginecologica, nella persona della Dott.ssa Bianca Masturzo, Direttore della SC Ostetricia e Ginecologia dell’ASL di Biella, e di alcuni suoi collaboratori.

L’ASL di Biella dimostra quindi il suo ruolo centrale acquisito in ambito scientifico e formativo per il settore Materno Infantile, già evidenziato negli ultimi anni tramite la promozione di Corsi di formazione, lo svolgimento di Studi clinici internazionali e la Clinicizzazione universitaria del Reparto, avvenuta a dicembre del 2021.