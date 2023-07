Cavaglià: Civetta in difficoltà ai primi voli affidata a Nata Libera

A Cavaglià una civetta ai primi voli è stata recuperata dal personale per il recupero della fauna selvatica della provincia di Biella e affidata a Nata Libera dove resterà fino a quando non sarà in grado di volare, e non sarà più facile preda di altri animali.

Il piccolo rapace si trovava infatti nel guardino di un'abitazione dal quale non riusciva più ad uscire. L'animale era stato attorniato da alcuni gatti e la proprietaria del guardino dove si trovava ha chiesto aiuto per soccorrerla.

Giusto il tempo di farle fare qualche prova in più per essere in grado di mettersi in salvo, e la piccola civetta sarà riportata nella zona dove è stata trovata e liberata.