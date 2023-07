A Viverone, capriolo con un'infezione agli occhi salvato dalla strada

Avrà circa 5 mesi: è una femmina di capriolo che è stata trovata oggi giovedì 27 luglio a Viverone, in un camping da parte della titolare, in zona Masseria. La donna ha visto l'animale in difficoltà in quanto non camminava bene e sembrava non vedere, e ha telefonato per chiedere come comportarsi.

Sul posto sono arrivati il personale per il recupero della fauna selvatica della Provincia di Biella e il veterinario dell'Asl, che hanno tratto in salvo la bestiola e dopo averla visitata le hanno diagnosticato un'infezione agli occhi.

Il capriolo sarà curato e una volta che tornerà a vedere senza problemi sarò rimesso in libertà nella zona in cui è stato trovato.