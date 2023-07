Sabato torna la Biella-Oropa, attese grandi sfide in pista

Grandi sfide alla Biella-Oropa 2023: la storica corsa su strada verso il Santuario della Madonna d’Oropa è giunta alla sua 48ª edizione ed è in programma sabato pomeriggio del 29 luglio, organizzata dal GAC Pettinengo. L’evento è anche il 18° memorial Ismar Pasteris, fondatore della gara, e per gli atleti della regione avrà anche validità per il trofeo CorriPiemonte del quale è 9ª prova. Tutto questo con il patrocinio della Città di Biella e in collaborazione con l’Amministrazione del Santuario di Oropa, oltre che sotto l’egida della Fidal, federazione Italiana Atletica Leggera.

In ambito maschile al via i biellesi Michele Fontana e Matteo Lometti che cercheranno la vittoria insidiati da atleti che ben conoscono il percorso pur arrivando da fuori provincia e fuori regione: si tratta di Omar Bouamer, Renè Cuneaz, Giuseppe Molteni, Andrea Astolfi. Tra le donne ci proveranno le biellesi Valeria Roffino e Matilde Bonino. Con loro a prenotare un posto tra le migliori Jessica Oosterloo, Iris Baretto e Roberta Vignati.

Tutto questo considerando anche che sarà possibile iscrizione last minute il giorno della gara e dunque qualche altro pretendente al trono potrebbe ancora iscriversi: tali iscrizioni saranno possibili in segreteria gare in piazza Vittorio Veneto a Biella dalle ore 14.00 alle ore 16.30. I preiscritti sono circa 250, suddivisi in due ondate di partenza: alle 17.00 il via a tutte le donne insieme agli uomini over 60; alle 17.30 partenza per tutti gli altri uomini.

L’inizio gara è previsto in piazza Vittorio Veneto, da dove gli atleti si dirigeranno verso via Italia per una passerella nella via che è il cuore della città di Biella. Circa 1 chilometro dopo la partenza inizieranno i primi saliscendi, che condurranno sull’impegnativo percorso originario per un complessivo di 12 chilometri con ben 740 metri di dislivello. Grazie al supporto di numerosi partner verrà distribuito un montepremi di 1.250 ai primi 5 uomini e alleprime 5 donne della classifica assoluta, e ben 90 premi in natura per i primi 5 classificati di ognuna delle 9 categorie d'età maschili e femminili. Il trofeo in memoria di Ismar Pasteris verrà assegnato alla migliore società della classifica a punti, considerando i primi 200 classificati. Un trofeo andrà invece alla società più numerosa.

Per tutti gli iscritti è previsto un premio di partecipazione e la possibilità di cenare a prezzo convenzionato (10 euro, gradita la prenotazione) in uno dei 4 ristoranti del Santuario convenzionati: Ai Tre Arc, Canal Secco Antico, Latteria, Fornace. I record sul percorso attivo dal 2005 al 2022, sono quelli siglati dai vincitori dell’edizione 2020: Emily Collinge ha dominato la classifica femminile arrivando a Oropa in 50’59; Omar Bouamer con il tempo di 47'46”.

L'ALBO D'ORO

6 vittorie: Carluccio Chiara 5 vittorie: Massimo Galliano 4 vittorie: Cristina Porta, Cleliuccia Zola 3 vittorie: Bruno Innocente, Alberto Mosca, Ahmed Nasef 2 vittorie: Alberto Accatino, Paolo Favaglioni, Maurizio Mosca, Tommaso Vaccina, Gisella Bendotti, Marika Mainelli, Gabriella Mosca, Maria Grazia Navacchia, Valeria Straneo 1 vittoria: Omar Bouamer, Mario Cabrio, Francesco Carrera, Piergiorgio Chiampo, Antonio Ciucio, Carlo Cremonte, Federico Fumagalli, Abdelhadi El Hachimi, Mario Mininni, Giuseppe Molteni, Jean Marie Viann Myasiro, Lhoussaine Oukhrid, Bruno Peluffo, Flavio Ponzina, Hakim Radouan, Marouan Razine, Philemon Serem Kipteker, Edward Young, , Dario Viale, Cinzia Allasia, Daniela Canella, Maria Giovanna Cerruti, Germana Coda Cap, Emily Grace Collinge, Beatrice Di Stolfo, Emanuela Enrietto, Ester Gamba, Emanuela Lanza, Vania Mercurio, Nadia Re, Clara Sacchetti, Cinzia Salamon, Amabile Salarino, Monica Bottinelli, Cristina Clerici, Tiziana Di Sessa, Sara Dossena, Mina El Kannoussi, Lara Giardino, Ivana Iozzia, Valentina Menonna, Marzena Michalska, Clementine Mukadanga, Cinzia Passuello, Arianna Reniero, Elena Romagnolo, Axelle Vicari, Ilaria Zaccagni.