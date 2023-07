Pallavolo, è ufficiale: Biella ospiterà la Supercoppa Maschile

Sarà Biella ad ospitare la Del Monte® Supercoppa SuperLega 2023. Il primo titolo della stagione 2023/24 si giocherà nella città piemontese il 31 ottobre (Semifinali) e l’1 novembre 2023 (Finale).

La competizione sarà organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Biella, il Comitato Regionale FIPAV Piemonte e il Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro. Il teatro della 28a Supercoppa di SuperLega sarà il “Biella Forum”, impianto da circa 5000 spettatori attualmente in ristrutturazione, pronto a mostrarsi nella sua nuova veste proprio per l’evento. Il primo trofeo della stagione andrà in scena tra la seconda (29 ottobre) e la terza (3 novembre) giornata di Regular Season di SuperLega Credem Banca.

Le date della competizione (31 ottobre e 1 novembre) erano già state annunciate a luglio, in occasione del Volley Mercato, insieme agli abbinamenti in Semifinale delle quattro squadre partecipanti: oltre alle due Finaliste Scudetto, Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, parteciperanno alla Del Monte® Supercoppa la Gas Sales Bluenergy Piacenza, qualificata come vincitrice della Del Monte® Coppa Italia 2022/23, e la Sir Susa Vim Perugia, squadra miglior classificata in Regular Season.

Nelle Semifinali di martedì 31 ottobre, i Campioni d’Italia dell’Itas Trentino incontreranno la Sir Susa Vim Perugia nel match che aprirà la Final Four, mentre la Cucine Lube Civitanova affronterà la Gas Sales Bluenergy Piacenza: in palio un posto nella Finale di mercoledì 1 novembre.

Le parole del Presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi: “Abbiamo accettato con entusiasmo la candidatura del Comune di Biella e desidero ringraziare il Sindaco e il Vicesindaco per aver voluto ospitare questo importante evento della Lega Pallavolo Serie A, per la loro disponibilità e per aver garantito da subito una fattiva e splendida collaborazione, oltre alla condivisione dei forti valori positivi espressi dal nostro movimento sportivo. Il successo ottenuto dal torneo pre Campionato organizzato a Biella nella scorsa stagione ha sicuramente reso giusto merito all’impegno concreto e appassionato delle istituzioni locali, della Scuola Pallavolo Biellese e degli altri partner. La Lega Pallavolo Serie A continua a promuovere il volley di vertice, scegliendo di offrire il grande spettacolo degli Eventi di volley maschile di SuperLega ad un pubblico nuovo, in città in cui non siano già presenti le squadre di Serie A, e collaborando in sinergia con solide e appassionate realtà organizzative di quel territorio. Una splendida opportunità condivisa con entusiasmo dalle quattro squadre partecipanti, che giocheranno la Del Monte® Supercoppa in campo neutro valorizzando la crescita e diffusione della pallavolo: un segnale preciso del nostro movimento, in continua espansione”.

La nota congiunta del Sindaco di Biella Claudio Corradino e del Vicesindaco Giacomo Moscarola: “Siamo onorati ed orgogliosi di poter ospitare nella nostra città le migliori squadre di pallavolo del nostro paese che si sfideranno per conquistare questo prestigioso trofeo. Questo evento sarà un’occasione unica per dimostrare la nostra ospitalità, la passione per lo sport e la capacità di organizzazione che ci contraddistingue. Dopo la positivissima esperienza del torneo ‘Volley Sotto al Mucrone’ organizzato da Scuola Pallavolo Biellese, il connubio SPB – Città di Biella si è ulteriormente fortificato al punto di richiedere la possibilità di organizzare la Supercoppa. La pallavolo è uno degli sport più amati e seguiti in Italia, ed è motivo di grande soddisfazione vedere la Lega Pallavolo Serie A scegliere Biella per questo importante trofeo. Sarà una grande opportunità per i nostri giovani atleti di ispirarsi e per gli appassionati di sport di vivere momenti di grande emozione. Voglio ringraziare la Lega Pallavolo Serie A per averci concesso questa straordinaria opportunità e il nostro principale partner Scuola Pallavolo Biellese per il prezioso impegno nell’organizzazione di questo evento. Sarà un momento di festa per la città e una grande vetrina per far conoscere a tutti il meglio che Biella ha da offrire. Invito tutti i cittadini di Biella a partecipare attivamente a questo evento, per dimostrare il nostro attaccamento allo sport e per rendere questa manifestazione un vero successo. Siamo pronti ad accogliere calorosamente squadre e tifosi da ogni parte d’Italia, creando un’atmosfera unica e coinvolgente”.

Sarà la prima competizione ufficiale firmata Lega Pallavolo Serie A sul territorio biellese, mentre l’ultima Supercoppa in Piemonte risale al 2010: il 29 dicembre, Bre Banca Lannutti Cuneo e Itas Trentino si giocarono a Torino la 15° edizione del trofeo, vinta in tre set dai piemontesi. La Del Monte® Coppa Italia più recente giocata in Piemonte è invece quella di Serie A2 del 2021/22 a Cuneo, con la BAM Acqua S. Bernardo sconfitta 3-1 dalla Conad Reggio Emilia.