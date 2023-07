Biella 4 Racing, podio di classe al 36° Rally Lana

È stata una 36^ edizione del Rally Lana che ha riservato gioie in casa Biella 4 Racing, con entrambe le vetture all’arrivo ed un podio di classe in una edizione impegnativa caratterizzata dall’elevato ritmo di gara tenuto da tutti gli equipaggi e dalla difficoltà del tracciato con mille trabocchetti che attendevano gli equipaggi dietro ad ogni curva.

A festeggiare sul podio di Piazza Duomo a Biella sono stati Ilario Vidale e Luca Colongo, giunti terzi di classe R2 con la loro Peugeot 208 del Team Rally Sport Evolution, oltre che trentasettesimi assoluti, che hanno saputo interpretare una gara in crescendo, dopo una prima prova in notturna di affiatamento, ricordiamo che era la loro prima esperienza assieme in abitacolo, con un secondo giro di prove del sabato dove hanno saputo dare la zampata decisiva per la conquista della terza piazza della loro categoria.

“Rally super positivo”, ci racconta Ilario Vidale, “con un podio al debutto del nuovo equipaggio. Abbiamo fatto una bella gara in rimonta e facendo anche segnare un secondo tempo di classe sul primo passaggio di Ailoche. Quindi non potrei che essere molto soddisfatto di tutto il weekend. Un grazie a tutta la Biella 4 Racing e al super pit-stop del punto rifornimento curato dalla famiglia Colongo, agli amici ed agli sponsor che ci hanno accompagnato in questa gara”.

Gara più problematica invece per Luca Bidese e Moris Longo, al via sulla Citroen Saxo N2 preparata da Worldmotors, che ha dato non pochi problemi all’equipaggio Laniero, tanto da rischiare di costringerli al ritiro, eventualità scongiurata grazie all’intervento del Team Binati che curava la vettura sul campo gara. Per loro alla fine una sesta piazza di classe nonché settantatreesima assoluta.

“Siamo contenti di aver finito la gara, pur con qualche problema nella mattina di sabato”, commenta Luca Bidese, “dopo una prima prova del venerdì dove sapevamo di dover soffrire. Sulla prima Curino un 360° dovuto ad una pozza d’acqua e l’acceleratore rimasto bloccato alla chicane della chiesetta, che ci costringeva a sganciarci per sistemandolo in qualche modo, ci hanno fatto perdere un sacco di tempo. In più mentre andavamo verso Biella il cambio pensava bene di “sputare” la quinta marcia. Per fortuna in assistenza il Team Binati, che ringrazio, è riuscito a sistemare il tutto permettendoci di proseguire. Il divertimento è stato tanto, così come le emozioni che questa gara riesce sempre a trasmettere. Un grazie al navigatore Moris, alla mia famiglia e gli amici che mi hanno seguito e supportato in questa ennesima avventura!”.