DL PA, Pichetto: "Bene norma per valorizzare attività di ricerca ENEA e ISPRA"

“Grazie all’impegno del Governo proseguono gli interventi per potenziare le attività della Pubblica amministrazione, puntando sulla qualità delle risorse umane. Alla Camera ha ottenuto il via libera una norma che mira alla valorizzazione del contributo offerto dai ricercatori Ispra ed Enea, anche tenuto conto dell’expertise del personale stesso in relazione a molti degli obiettivi energetico-ambientali del PNRR e, più in generale, per la transizione energetica”. Così in una nota il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.