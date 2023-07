Anche a Biella la campagna per il Salario Minimo a 10 euro l'ora

Anche a Biella è partita a Giugno la campagna per il Salario Minimo a 10 euro l'ora promossa da Unione Popolare e di cui fanno parte tra gli altri Rifondazione Comunista e Potere al Popolo con i primi banchetti a Cossato e Mongrando.

Si tratta di una Legge di Iniziativa Popolare che richiede 50mila firme e che prevede sia stabilito per legge che nessun salario di nessun settore sia inferiore ai livelli più bassi a 10 euro l'ora , indicizzato al crescere della inflazione , con sanzioni per il mancato rispetto . La nostra proposta andrebbe ad intervenire nelle condizioni di lavoro sfruttato e povero di ben cinque milioni di persone ,tra le quali in prima fila le donne e i giovani a cui si propongono salari da fame in settori importanti , dai servizi alla persona alla vigilanza ,dai settori agricoli ai settori industriali o del sistema delle varie cooperative in appalti pubblici e privati. L'intenzione di Unione popolare è di contribuire alla ripresa delle lotte per i diritti e per un lavoro retribuito in base al criterio dell'articolo 36 della Costituzione che prevede il diritto ad una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare alla lavoratrice e al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

In Italia questo diritto è stato ed è ampiamente calpestato con la complicità di tutti i governi che si sono succeduti con il risultato della diminuzione dei salari del 3% a fronte di inflazione e carovita in crescita vertiginosa per aumento prezzi su beni di prima necessità, bollette , mutui casa , affitti e , in ultimo, per la economia di guerra in cui siamo stati trascinati dalla sudditanza del nostro paese agli USA ed alla Nato. Nel gioco delle parti il centrosinistra, ora alla opposizione , lancia anch'esso la carta del salario minimo , ma , diversamente dalla proposta di Unione Popolare lo colloca a 9 euro e perdipiù con quota a carico della fiscalità generale cioè lavoratrici e lavoratori , unici a non essere evasori , pagherebbero per non affliggere chi di extraprofitti ne ha fatti a iosa anche sul lavoro sottopagato e sfruttato. I governi passati e presenti si sono resi responsabili dell'impoverimento lasciando per ben nove anni lavoratrici e lavoratori pubblici dalla sanità, agli enti locali ai servizi socio assistenziali ed educativi privi del rinnovo contrattuale . Per tutto questo e per molto altro saremo in piazza con questo strumento che vuole portare a terra ciò che nei cieli della politica politicante non si è voluto attuare negli anni. Saremo e siamo in piazza per costruire dal basso la alternativa al governo Meloni fondato sulla guerra , sulla guerra ai poveri e s sulla alleanza con padronato e grandi evasori. Unione Popolare Biellese sta trovando qualche difficoltà a trovare certificatori ( consiglieri comunali, provinciali , avvocati …) il cui compito istituzionale resta pur sempre volontario , ma non disperiamo ed in ogni caso invitiamo tutte e tutti a firmare presso i propri Comuni di residenza , avendo noi inviato i moduli su tutto il territorio.