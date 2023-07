Teatrando ultime repliche di “3x10” al Parco Reda

Gli attori di Teatrando sono pronti per le ultime repliche di “3x10”, lo spettacolo con cui al Parco Reda, in località Vallemosso a Valdilana, stanno celebrando la XXX edizione (che sarà anche l’ultima) dei loro allestimenti itineranti estivi.

Ispirandosi al Teatro della Tosse di Genova, nell’estate del 1994 è stato Paolo Zanone, attore, regista e direttore artistico della compagnia, ad avere l’idea di animare il parco e il Castello del Brich di Zumaglia con questa forma di teatro sorprendente e coinvolgente, in cui è il pubblico a spostarsi lungo un percorso definito, scoprendo a poco a poco le varie scene legate da un tema comune.

Il percorso di quest’anno offre un omaggio al teatro in generale e in particolare alla modalità con cui la compagnia da allora lo propone. Un teatro che, oltre alla formula itinerante, prevede, come spiega il regista, “intrattenimento, ritmi, inviti ad essere ironici e a non prendersi mai troppo sul serio, ma anche a riflettere e ad essere più solidali”. Un teatro fatto di “costumi figli della nostra fantasia, di piccole invenzioni sceniche, di musiche appropriate e di attori eterogenei, nei generi, nelle espressioni generazionali, nelle abilità”.

Tutto questo è stato sintetizzato in “3x10”, che presenta un percorso in 10 scene, ciascuna delle quali coinvolge 3 attori. In un gioco di teatro nel teatro, nella prima, tre attori della compagnia si ritrovano a discutere sul titolo stesso dello spettacolo. Nella seconda si celebra il teatro dell’assurdo in un confronto in cui un testo al limite del nonsense si abbina ad azioni che strizzano l’occhio al surreale. La terza scena rende omaggio al dialetto e alla sua comicità schietta e genuina. Il ritmo serrato caratterizza la quarta, in cui tre venditori imbonitori cercano di vendere ai presenti l’intero Parco Reda. Il ritmo ternario del valzer, spiegato da un esperto del genere, scandisce la quinta scena, contraddistinta dai toni della commedia leggera, che ritornano anche nella sesta, in cui si parla del classico triangolo amoroso (lui, lei e l’altra), ma con una sfumatura onirica. Il teatro greco antico viene celebrato nella settima scena in cui, attraverso un gioco d’ironia e di maschere, lo si critica finendo con l’esaltarlo. All’opera lirica e a uno dei suoi più celebri compositori è dedicata l’ottava scena, che ha per protagonista Giuseppe Verdi in crisi creativa. Grande impatto scenico e un testo che invita a riflettere nella nona scena, in cui il Caos, il Tempo e un Umano si confrontano sulle leggi della natura di cui tutti sono parte. Tra aforismi e freddure, la decima scena offre un momento di poesia e riflessione con saluto finale.

Lo spettacolo sarà ancora in scena Giovedì 27, Venerdì 28 e Sabato 29 con ingresso ogni 20 minuti dalle 20.30 alle 21.50 (in caso di esaurimento posti potrà essere aggiunto anche il gruppo delle 22.10).