Oropa, venerdì il primo di tre concerti in occasione dell’anniversario dei 150 anni della nascita di Pietro Magri

Venerdì 28 luglio alle ore 21, nella Basilica Antica inaugura la rassegna di concerti d’organo che allieterà l’estate di Oropa in occasione dell’anniversario della nascita di Pietro Magri.

Nato nel ferrarese nel 1873, Pietro Magri si trasferì a Oropa nel 1919 dove fu organista e maestro di Cappella fino alla morte, avvenuta il 24 luglio 1937. Autore di centinaia di opere di musica sacra, Pietro Magri compose “La Regina delle Alpi” per celebrare la IV Incoronazione della Madonna di Oropa del 1920.

Per celebrare la figura di questo grande compositore e organista, sono previsti tre concerti d’organo venerdì 28 luglio, 11 e 18 agosto nella Basilica Antica.

Venerdì 28 luglio – ore 21 "L'Organo-Orchestra". Aspetti di letteratura organistica tra Otto e Novecento. Suona il Maestro Giuseppe Radini. Il repertorio selezionato per l'occasione comprende composizioni di noti autori come Schumann, Silas, Franck, Wagner, Tours, Guilmant, Saint-Saëns. Ognuno di essi ha contribuito in modo unico e innovativo alla letteratura organistica, con opere che spaziano tra l'intensa profondità emotiva e la virtuosistica abilità tecnica.

Venerdì 11 agosto – ore 21 Suona il Maestro Sebastiano Domina. La serata avrà inizio con "Choral n°1" di César Franck, uno dei pilastri del repertorio romantico per organo, per poi proseguire con "Die Meistersinger von Nürnberg" di Richard Wagner. Questo brano è una trascrizione per organo dell'opera del famoso compositore tedesco: i suggestivi motivi wagneriani, eseguiti sull'organo del Santuario di Oropa, offriranno al pubblico un'esperienza coinvolgente, creando un dialogo tra il teatro dell'opera e la sacralità del santuario. La serata prosegue quindi con la celebre "Sinfonia n°5" di Charles-Marie Widor, per poi chiudersi con un momento di profonda spiritualità e devozione: Sebastiano Domina eseguirà "Inno alla B.V. d'Oropa", composto da Pietro Magri, il grande organista di Oropa.

Venerdì 18 agosto – ore 21 Suona il Maestro Sebastiano Domina, ritorna a Oropa con un secondo concerto d’organo. Il concerto avrà inizio con "Prière" di César Franck, un brano ricco di intensità emotiva, che trasmette una profonda preghiera attraverso il suono potente dell'organo. Seguirà poi "Danse Macabre" di Camille SaintSaëns: in questa trascrizione per organo, l'organista dipingerà con i suoni le immagini della Danza Macabra, un tema caro all’iconografia medievale.

VISITE GUIDATE: SABATO 29 LUGLIO Ore 15: Visita guidata al Sacro Monte, in occasione del 20° anniversario del riconoscimento UNESCO. Ritrovo ai cancelli del Santuario Ore 21: Visita guidata alla Basilica Superiore e alla cupola illuminata.

Ritrovo alla Basilica Superiore Prenotazioni: https://www.santuariodioropa.it/visite-guidate-alla-basilica-e-alla-cupola-illuminata/

DOMENICA 30 LUGLIO Ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei tesori e agli Appartamenti reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli del Santuario

Da martedì a domenica alle ore 15, salita alla cupola della Basilica Superiore. Ritrovo alla Basilica Superiore Lunedì solo su prenotazione https://www.santuariodioropa.it/visite-alla-cupola-della-basilica-superiore-2/