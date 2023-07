ANCE, oggi il convegno sul Nuovo codice dei contratti

Il nuovo codice dei contratti sarà il tema del convegno in programma oggi martedì 26 luglio presso Palazzo Gromo Losa a Biella-Piazzo a partire dalle ore 14.00.

Relatori dell'evento saranno il presidente Ance Biella Andrea Bonifacio, Presidente di ANCE Giovani Nazionale Angelica Donati, Rosario Scalise, Avvocato esperto in materia di appalti pubblici con studio in Aosta e Milano, il Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella Antonino Salamone, Mauro Piras, Imprenditore nel settore delle costruzioni. Seguiranno gli interventi del Coordinatore commissione Referente Opere Pubbliche di ANCE Piemonte e componente della segreteria Nazionale ANCE per le OO.PP. Presidente Cassa Edile VCO Vicepresidente di Confindustria VCO Mauro Piras, di Alessandro Reategui Broker assicurativo, Amministratore delegato della società di brokeraggio assicurativo Bi Broker srl Consulente assicurativo Ance Biella, membro della Giunta Esecutiva di AIBA Associazione Italiana Broker di Assicurazioni.