Musica in Piazza, concerto con le bande musicali di Masserano e Donato

Nuovo appuntamento di Musica in Piazza. L'evento è in programma stasera, alle 21, al Chiostro di San Sebastiano, a Biella, dove si esibiranno le bande musicali di Masserano e Donato. La manifestazione è ideata in collaborazione con ANBIMA. L'ingresso è gratuito.