Dal nord ovest: Fuori strada con l'auto resta incastrato all'interno dell'abitacolo

Una squadra di Vigili del Fuoco di Arona è intervenuta ieri per un incidente stradale a Borgo Ticino. Arrivati in loco la squadra trovava un'autovettura fuori dalla sede stradale con all'interno un'uomo incastrato nell'abitacolo. I Vigili hanno proceduto alla messa in sicurezza della vettura che era in bilico su una scarpata a bordo strada.