Forti raffiche di vento in alta Valle Elvo, 35 scout di Milano soccorsi nella notte (foto di repertorio)

Hanno trascorso la notte all'oratorio di Sordevolo, al riparo dalle forte raffiche di vento che si sono abbattute in tutto il Biellese fin dal prima serata di ieri, 25 luglio.

Anche in alta Valle Elvo, dove 35 scout (tra animatori e giovanissimi), provenienti dal Milano, avevano deciso di accamparsi in prossimità di Località Pianette, sotto la Trappa, e trascorrere la notte in compagnia.

Ma, sorpresi dall'intensa burrasca e preoccupati per la loro incolumità, hanno lanciato l'allarme intorno alle 22.30. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per il recupero e il trasporto in un'area più sicura. A collaborare anche il sindaco Alberto Monticone, assieme al suo vice Fabrizio Buscaglione e al presidente dell'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo Stefano Rubin Pedrazzo.

Le operazioni di soccorso si sono concluse a tarda notte, intorno alle 2 di oggi, 26 luglio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, solo tanta preoccupazione e timore tra i membri della comitiva.