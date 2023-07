Biella, pericolo buche in Piazza Cisterna - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

“In Piazza Cisterna, provenendo da Corso del Piazzo, c’è un tombino e una pietra in posizione più bassa rispetto al livello della strada. Si tratta in sostanza di due buche non visibili e quindi moto pericolose, con il rischio per i ciclisti di farsi molto male, e per gli automobilisti di danneggiare la macchina”.

Questa la denuncia di un cittadino del Piazzo in merito ad una situazione che dura da mesi: “Lunedì 25 luglio, verso sera, ero in Piazza Cisterna e sono arrivati i vigili urbani ai quali ho mostrato le due buche. Una situazione che avevo già denunciato tre mesi fa agli stessi vigili urbani”.