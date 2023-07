Biella, due incidenti in pochi minuti: in ospedale una giovane (foto di repertorio)

Ferite lievi per una giovane rimasta coinvolta in un incidente stradale a bordo del suo motorino. È successo ieri, 25 luglio, all'angolo tra via Bertodano e via Repubblica, a Biella.

La dinamica è al vaglio della Polizia Locale ma stando alle prime ricostruzioni si è scontrata con un'auto per cause da accertare. Illeso il conducente a bordo. Sul posto anche il 118 per la prima assistenza alla malcapitata, poi trasportata in ospedale per le cure del caso.

Negli stessi istanti un altro sinistro in via Trieste: nessuna conseguenza grave, solo danni ai due mezzi.