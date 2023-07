Paolo, neo dottore in economia con 110 e lode - Foto Cinzia Rossetti

Un grande traguardo raggiunto a pieni voti per il ventiduenne biellese Paolo Sublimi, che ieri, martedì 25 luglio, si è laureato in economia e commercio a Biella con 110 e Lode, unico fra i partecipanti di questa sessione di laurea.

Grandi la gioia e l’orgoglio di famiglia e amici.

“Nonostante alcune difficoltà riscontrate, - scrive Mazzo, amico di Paolo - con dedizione e buona volontà sei riuscito a raggiungere questo importante traguardo. Ora la fase della tua vita a Biella è finita e ne inizierai una fuori dalla tua città. Ci conosciamo oramai da quasi vent'anni, ne abbiamo passate davvero tante insieme e sono fiero di te. Ora sembri te il più intelligente dei due. Inizieremo insieme come pendolari il prossimo anno, conoscendoti non so quanto durerai, ma sicuramente i primi giorni ci faremo forza a vicenda”.