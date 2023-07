Il centro estivo del Divertistudio è aperto tutto agosto

Sono ancora aperte le iscrizioni al Summer Village 2023, il Centro Estivo di Spazio Ragazzi DIVERTISTUDIO per bimbi e ragazzi dai 5 ai 13 anni per il mese di Agosto 2023

Il nostro centro estivo sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 fino a venerdì 8 settembre, e come sempre saremo aperti anche tutto il mese di agosto, con gli stessi orari. La nostra sede è in Piazza Falcone 3 a Biella.

Il tema che ci accompagna per tutta l’estate è: “AETHEREA, un pianeta da salvare”; tutti i laboratori, i giochi, le attività sportive e le gite esterne raccontano cambiamenti climatici, animali in pericolo, salvaguardia ambientale e tutela delle risorse naturali. La terra è in pericolo, ma insieme possiamo invertire la rotta.

Durante queste settimane insegneremo ai bimbi come prendersi cura del nostro pianeta e come vivere in armonia con esso, una programmazione ricca di contenuti interessanti per un’esperienza unica e speciale.

Per iscriversi potete compilare direttamente il modulo on-line al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1eGHR9crtTR4MaFkVt42g9XLUNn-FMWI9eJn5eFOnq0M/edit