Cerrione “in trasferta” in Baviera per i 14 anni di gemellaggio FOTO

Compleanno in Baviera. 26 cerrionesi con giovani sono stati ospitati in Pielenhofen nel weekend per festeggiare i 14 anni di gemellaggio.

“Siamo partiti venerdì, abbiamo fatto una tappa con visita a Dachau – racconta il sindaco Anna Maria Zerbola - Venerdì sera siamo stati accolti dal gruppo Trotzdem, corale diretta da Marianne con brani che ci hanno coinvolto in storia e cultura musicale. Sabato mattina visita al noto birrificio Weltenburger Kloster di Ratisbona. Nel pomeriggio cerimonia ufficiale: il sindaco Rudy ha dedicato una panchina ai tre paesi Europei Pielenhofen, Cerrione e Crecy la Chappelle”.

I tre sindaci nei loro interventi hanno sottolineato l'importanza degli scambi tra paesi. “I gemellaggi generano amicizia, solidarietà, cultura, pace e storia – prosegue Zerbola - Grazie all'impegno delle nostre famiglie si costruiscono rapporti che vanno oltre le Istituzioni. Grazie all'artista di Pielenhofen che ha creato una bellissima scultura che ora sarà presente nei tre comuni. Era presente anche il deputato bavarese Tobias Gotthardt”.

Il sindaco di Cerrione ha donato un orologio con gli stemmi comunali. “Continueremo a coinvolgere i nostri cittadini – conclude - i nostri ragazzi affinché il gemellaggio sia generativo di fedeltà, solidarietà”.