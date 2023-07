Piazzo, prove Ztl ...ed è caos, i residenti: "Non capiamo più nulla"

"L'ex funicolare da ieri 25 luglio è ufficialmente fuori servizio, non c'è ancora un collegamento tra il piano e il borgo e da questa mattina non si capisce più la Ztl se è in funzione o no perchè c'è scritto Ztl attiva". E' lo sfogo di alcune persone che abitano al Piazzo.

"Le attività questa mattina erano deserte e non vedevi anima viva da nessuna parte, è un caos, ma non doveva essere sospesa la Ztl?".

"Stanno facendo delle prove", spiegano dal Comune, che sta verificando la possibilità di istituire un servizio navetta per collegare Biella piano con Biella Piazzo.