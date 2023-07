Verso la GMG Lisbona 2023: partiti i primi 6 oratori biellesi

GMG Lisbona 2023: anche Biella sarà presente. Lunedì 24 luglio è partito il primo gruppo e sabato 29 partirà il secondo. In tutto saranno 260 i ragazzi presenti al grande evento a Lisbona dal 3 al 6 agosto.

Il primo gruppo è rappresentato da 30 persone di 6 oratori: quelli di Biella Santo Stefano, San Biagio, Villaggio La Marmora, San Paolo e quelli di Vigliano e di Sordevolo. Ieri hanno fatto tappa a Lourdes, dove hanno fatto colazione, partecipato alla Santa Messa nella grotta con altre diocesi, quindi alla processione. Oggi sono partiti per Coimbra, che si trova già in Portogallo, dove ci sarà una sorta di gemellaggio e soggiorneranno per una settimana.

Ad accompagnare il primo gruppo di giovani in quest'avventura è Don Simone Rocco, responsabile della pastorale giovanile, vice parroco del Duomo. "E' una bella avventura per tutti - racconta entusiasta - . Peccato per la pioggia a Lourdes ma è bellissimo. Siamo in tanti quest'anno, in tutto saremo in 260, con i 230 ragazzi di altri 17 oratori del territorio che ci raggiungeranno a Fatima per andare tutti assieme a Lisbona. L'ultima GMG alla quale Biella aveva partecipato era stata Cracovia nel 2016. L'ultima era stata organizzata a Panama, troppo distante per noi".

Il secondo gruppo partirà da Biella appunto sabato 29 luglio. Anche questi giovani passeranno una giornata a Lourdes, quindi proseguiranno il viaggio e si incontreranno con il primo gruppo a Fatima, per poi arrivare tutti assieme a Lisbona.

Tutti assieme i giovani biellesi saranno ospitati in una cittadina, poco distante da Lisbona a circa 12 km, a Canaxide.