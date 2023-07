Valdilana fa la conta dei danni dopo il maltempo: “Ammontano a più di 150mila euro”

“L'evento atmosferico che ha colpito il territorio di Valdilana nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 luglio, caratterizzato da forti raffiche di vento, pioggia ed una violenta grandinata, ha causato diversi danni in particolare per quanto riguarda la viabilità. Terminati i sopralluoghi nelle zone più colpite si è provveduto a sistemare le situazioni più emergenziali. Da una prima stima i danni per il territorio ammontano a più di 150.000”. Lo scrive l'amministrazione comunale sui propri canali social.

E aggiunge: “In particolare: in frazione Giardino si segnala il crollo del muro di sostegno del corpo stradale, in frazione Bozzola Cimamonti cedimento del tratto stradale, in frazione Bozzola Cimamonti e Molinengo la grandinata ha causato lo sfrondamento della vegetazione e conseguente intasamento delle cunette, in frazione Castello rottura dell’asfalto senza cedimento stradale dovuto dalle infiltrazioni, in frazione Fiorina cedimento della sede stradale. Si segnalano inoltre diverse piante abbattute a causa del maltempo in frazione Botto, Trabucco, Picco e Crolle dove vi è anche l'interruzione della linea pubblica per rottura del cavo. Si è già provveduto ad effettuare le segnalazioni di dissesto presso la Regione Piemonte. Continuano i lavori di rimozione della vegetazione e di ripristino delle cunette per limitare il più possibile i disagi”.