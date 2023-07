Temporali del 24 e 25 luglio in Piemonte, anche sul Biellese supercella con temporali e grandinate

Il 24 e 25 luglio 2023 il Piemonte si è trovato lungo il confine delle aree di influenza di due strutture bariche contrapposte: l’anticiclone africano che si estendeva dal Nordafrica al Mediterraneo centrale verso i Balcani, col suo massimo proteso dalla Tunisia verso la Grecia, ed una vasta area depressionaria di matrice polare che, con minimo sul Mare del Nord, interessava l’Europa settentrionale. A scriverlo l'Arpa Piemonte sul proprio sito web.

“Il 24 luglio mattino sono giunte sul Piemonte celle temporalesche originatesi in territorio francese e trasportate sulla nostra regione dall’intenso flusso tra ovest e sudovest in quota, causando temporali a supercella associati a grandinate e forti raffiche di vento, discendente su alto Canavese, Eporediese, Biellese e sui settori settentrionali delle province di Novara e Biella – si legge nella nota - Nella notte tra il 24 e il 25 luglio l’ingresso dell’aria fredda in quota è stato più marcato, con un calo dello zero termico di 300-400 m in 6 ore sulle Alpi nordoccidentali. Quest’ultimo fenomeno ha causato nuova instabilità atmosferica sul Piemonte settentrionale, ancora con temporali, grandinate con chicchi di piccola o media dimensione e vento sostenuto. La rete di monitoraggio di Arpa Piemonte ha registrato valori più intensi di precipitazione nella notte del 25 luglio. Le precipitazioni hanno interessato dapprima il Torinese (17,6 mm in 1 ora a Lanzo e 21,4 mm in 1 ora a Candia) e successivamente il Verbano (23 mm in 1 ora a Someraro), il Novarese (33,8 mm in 1 ora a Novara) e il Vercellese (28,7 mm in 1 ora a Vercelli). La velocità del vento è risultata particolarmente elevata sul Biellese, Vercellese e Novarese dove in due stazioni di rilevamento di Arpa Piemonte, Cameri (NO) e Lozzolo (VC), sono stati misurati valori di raffica di vento superiori rispettivamente di oltre 115 km/h e 82 km/h”.