Ex funicolare chiusa, i cittadini del Piazzo: "Senza navetta il borgo è isolato"

Ieri, martedì 25 luglio, nel giorno in cui il Sindaco di Biella, Claudio Corradino, ha annunciato la chiusura a tempo indeterminato della funicolare del Piazzo (leggi Via gli ascensori al lavoro per riportare la funicolare), la sospensione della ZTL al borgo storico ed il possibile smantellamento dell’attuale ascensore per tonare alla vecchia funicolare, Newsbiella.it ha tastato il polso dell’umore del quartiere.

“Se mettono una navetta sostitutiva va bene, - dicono alcuni residenti seduti al bar - perché qui abita gente che usa la funicolare per andare a fare la spesa. Non ci possono abbandonare visto che i problemi sono iniziati con la nuova funicolare”.

“Ok per la chiusura della funicolare - afferma una commerciante - se riescono a risolvere il problema definitivamente. L’importante è che ci sia una navetta sostitutiva perché qui c’è tanta gente che non ha l’automobile”.

E’ possibile anche un contraccolpo economico per gli esercizi ed i locali del borgo storico. “Quest’anno – dichiara un'altra commerciante – ci sono molti più turisti degli anni passati. Con la funicolare chiusa è possibile un calo”.

"Si doveva già pensare prima di tornare alla funicolare, quando si era visto che l'ascensore non funzionava, senza aspettare tutti questi anni", commenta Benito Possemato ristoratore al Piazzo, ai tempi tra le fila del consiglio comunale con la giunta Cavicchioli che aveva deciso per la trasformazione dell'impianto.

"Speriamo solo che la Ztl resti sospesa per tutto il tempo in cui l'ascensore sarà fermo - conclude Possemato - e che mettano una navetta piccola come collegamento con la parte bassa della città, che riesca a girare agevolmente nelle vie strette del borgo".