Dalla Regione oltre 2 milioni di euro per ripristino viabilità e messa in sicurezza: c'è anche Masserano

Sono 50 i nuovi interventi di messa in sicurezza del territorio destinati a 48 Comuni ed alla Provincia di Cuneo, per un totale di 2.060.000 euro messi a disposizione dalla Regione Piemonte. I fondi derivano dalla legge regionale n.38/78, che consente l’erogazione di contributi a sostegno delle amministrazioni locali qualora, nel caso di calamità naturali, non riescano a fronteggiare con mezzi e risorse proprie i danni occorsi al patrimonio pubblico.

Si sono potuti o si potranno così realizzare lavori riguardanti in particolar modo il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza di versanti naturali. “Con questi contributi - commentano il presidente della Regione Alberto Cirio e per l’assessore alle Opere pubbliche e Difesa del suolo Marco Gabusi - diamo forma ad interventi urgenti di messa in sicurezza che non sempre i Comuni riescono ad effettuare con le loro risorse economiche. La Regione continua così a dimostrare attenzione verso le esigenze degli Enti locali che hanno subito eventi meteorologici magari molto localizzati ma con notevoli danni e disagi per i cittadini”.

In totale, si tratta di 2.060.000 euro così suddivisi:

Alessandria: 170.000 euro per 3 interventi a Fabbrica Curone, Mongiardino Ligure e Montemarzino;

Asti: 207.000 euro per 5 interventi a Cessole, Cocconato, Incisa Scapaccino, San Martino Alfieri, Tigliole;

Biella: 14.000 euro per un intervento a Masserano;

Cuneo: quasi 1 milione per 24 interventi a Barge, Bernezzo, Brossasco, Busca, Frabosa Soprana (2), Guarene, Isasca (2), Lisio, Melle, Monasterolo Casotto, Montemale, Neviglie, Paesana, Pagno, Pamparato, Revello, Rifreddo, Sanfront (2), Sinio, Torre Mondovì, Valdieri, oltre ad un intervento di competenza della Provincia;

Novara: 24.400 euro per un intervento ad Armeno; Torino: 390.000 euro per 8 interventi ad Almese (2), Bobbio Pellice, Bricherasio, Loranzè, Mathi, Pratiglione, Sauze di Cesana;

Verbano-Cusio-Ossola: 119.400 euro per 4 interventi a Casale Corte Cerro, Madonna del Sasso, Mergozzo, Villadossola;

Vercelli: 139.000 euro per 3 interventi a Fobello, Rimella e Scopello.