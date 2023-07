Candelo, tavolo in Prefettura per la qualità dell'aria - Foto archivio newsbiella.it

Si è svolta questa mattina, mercoledì 26 luglio, in Prefettura, una riunione presieduta dal Prefetto di Biella al fine di esaminare la problematica segnalata da alcuni cittadini del Comune di Candelo concernente la qualità dell’aria ed i livelli di rumore ambientale conseguenti alla modifica della viabilità in ragione dell’avvio dei lavori di manutenzione dapprima sulla via del Cervo e poi sul ponte della tangenziale.

Nel corso dell'incontro - a cui hanno partecipato i Sindaci dei Comuni di Biella e di Candelo, i Rappresentanti della Provincia di Biella, di ASL Biella, di ARPA Piemonte e di ANAS s.p.a., oltre ad un Consigliere comunale del Comune di Candelo ed ai Rappresentanti dei firmatari della petizione - sono state esaminate le criticità riscontrate sul territorio del Comune di Candelo da parte di alcuni cittadini.

Al riguardo il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL di Biella, Dott. Mones, ha tenuto a rassicurare i firmatari della petizione rappresentando che l’esposizione alle polveri sottili derivanti dalla deviazione del traffico veicolare è, nel caso di specie, contenuta in un periodo di tempo limitato. Anche il Dirigente di ARPA Piemonte Nord-Est, Dott. Fogola, nel ribadire la disponibilità dell’Agenzia ad eseguire un monitoraggio della qualità dell’aria con il proprio Laboratorio Mobile, ha evidenziato come rispetto ai rilievi del 2004 - richiamati dai firmatari della petizione - le fonti emissive sono oggi meno impattanti, a partire dal parco auto che è cambiato e che pertanto la situazione su tutto il territorio regionale è nel tempo migliorata.

Il Dott. Fogola ha inoltre precisato che, al momento, dalle rilevazioni di ARPA, in tutta la Regione Piemonte non si hanno punti di superamento dei valori limite di biossido di azoto. In ogni caso, tenuto conto che i lavori avranno termine il prossimo 18 agosto p.v., come confermato da ANAS s.p.a., i Tecnici presenti hanno evidenziato che un eventuale monitoraggio potrebbe preferibilmente essere effettuato in autunno non essendoci, ad oggi, i tempi tecnici necessari per un efficace rilevamento.

Il Prefetto, i Rappresentanti della Provincia di Biella ed i Sindaci dei Comuni di Biella e di Candelo, preso atto delle rassicurazioni fornite dai Tecnici di ARPA e di ASL competenti in materia, in conclusione dell’incontro hanno ribadito che in seno al Tavolo Tecnico, che ha visto la partecipazione di tutti gli Organi tecnici competenti, sono state attentamente vagliate tutte le possibili alternative e che la soluzione a suo tempo individuata è stata quella che avrebbe comportato minori disagi, anche a carico dei cittadini candelesi, sottolineando al contempo come si tratti di interventi contingenti e soprattutto a vantaggio dell’intera collettività.

A tale ultimo riguardo il Sindaco di Candelo ha ringraziato il Prefetto, il Sindaco di Biella, nonché tutti i Componenti del Tavolo Tecnico tenutosi a suo tempo in Prefettura per aver accolto la sua richiesta di invertire il senso di marcia sul ponte onde alleggerire l’impatto della circolazione automobilistica sul territorio del Comune di Candelo