Un airone cenerino è stato trovato oggi mercoledì 26 luglio dentro una vasca di decantazione per il trattamento delle acque reflue all'interno di una ditta di Verrone.

L'animale è stato soccorso dal personale per il recupero della fauna selvatica della Provincia di Biella e portato al Canc di Torino per le cure del caso, in condizioni purtroppo non buone.

Con molta probabilità l'animale potrebbe essersi confuso e avere preso la vasca per una pozza d'acqua dove andare a dissetarsi.