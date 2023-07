Perosino-Verzoletto con il Fondo Edo Tempia al via del rally di Roma Capitale

Il rammarico per non aver potuto correre la gara di casa è alle spalle: Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto sono pronte a tornare nell’abitacolo per mettersi in gioco nella loro corsa preferita.

L’equipaggio biellese, madre e figlia, saranno al via da venerdì al rally di Roma Capitale, prova di campionato italiano che si disputa sulle strade intorno alla città eterna. Lo faranno, come è ormai consuetudine, con le insegne del Fondo Edo Tempia di cui sono testimonial dal 2017: il loro messaggio sarà di sostegno alla prevenzione e soprattutto alla ricerca sul tumore al seno.

Il progetto di cui sono testimonial si chiama “3Tx3N”, è portato avanti dai laboratori del Fondo a Biella e ha l’obiettivo di trovare diagnosi più precise e cure più efficaci per i tumori della mammella tripli negativi, più aggressivi e con un tasso di sopravvivenza a cinque anni delle pazienti più basso. Ci saranno materiale informativo e gadget alla loro postazione al parco assistenza, un segnale che hanno voluto tenere vivo anche a Biella nonostante la mancata partecipazione al RallyLana. E se ci sarà un ricordo che porteranno nel cuore del fine settimana biellese, è il gesto di una bambina che si è avvicinata alla loro postazione e ha lasciato sul salvadanaio delle offerte un pacchetto di caramelle: «Non ho soldini» ha detto «ma voglio lasciare almeno queste agli altri».

La Skoda Fabia Evo che porteranno in gara partirà con il numero 77: la vettura è del team di Daniele e Fabrizio Bianchi, sotto le insegne della scuderia Sport & Comunicazione di Andrea Basso e con il sostegno dello sponsor Effeci Tecnoimpianti. «Ringrazio staff e sponsor per averci consentito di partecipare a una gara così bella che fa parte del campionato europeo» dice Patrizia Perosino. «Ed è grande l’orgoglio di portare le insegne del Fondo Edo Tempia su un palcoscenico così importante». Le prove speciali sono dodici con la prima che promette di essere come di consueto la più spettacolare: si gareggerà intorno al Colosseo e a Colle Oppio, nel cuore della Roma storica.