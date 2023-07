Gare e sfide al Golf Club Cavaglià FOTO

Numeri importanti per la Gara Nazionale su 36 buche che si svolgerà nel prossimo weekend al Gc Cavaglià. Alla chiusura iscrizioni risultano 83 partecipanti alla gara maschile e 39 a quella femminile tra cui diversi atleti inseriti nell’ordine di merito nazionale provenienti dai principali circoli del nord Italia con handicap inferiore all’1.

Nella gara maschile tra i favoriti Edoardo Marchese (Salice Terme, handicap 0,8), Matteo (-1,8) e Tommaso Coppini (-1,2) dal Des Iles Borromees, Luca Bordoni (-0,6 Castello Tolcinasco), Gabriele Dammicco (-1,1, Castelconturbia) e Leo Maria Rossi Odello (Torino). Nel femminile da segnalare Ginevra Capo (0,1, Girasoli) e Maria Sole Albini (hcp 1,6, Margara).Al via anche alcuni dei migliori local players tra cui: Sebastiano Barberis Canonico (Biella Betulle), Vittorio Scribanti (Biella Betulle), Romeo Bricco (Biella Betulle), Simone Bucino (Cavaglià), Filippo Peretti Cucchi (Cavaglià), Alberto e Paolo Schellino (Cavaglià) e Massimo Stesina e nel femminile Sara Montejo Rey (Cavaglià).

Domenica il Gc Cavaglià ha ospitato la classica Coppa Menabrea gara a coppie sulla distanza di 18 buche (Stableford) che si è giocata con l’inedita formula Canada Cup (somma degli score).Nel lordo successo di Paolo Protti/Giancarlo Magnani (Cavaglià) con 56 punti. Nel netto vittoria della coppia Simone Lacagnina/Lucio Salogni (Cavaglià) con 80 seguiti da Nina Klein/Stefano Falla con 76 e Andrea Zucchetti/Luca Zucchetti con 74. Prima coppia mista PierGiovanni Trecate Olzer/Nadia Finotello con 72.

Driving contest buca 5 Lorenzo Migliorati ed Elena Rossi. Nearest buca 6 maschile Tommaso Falla m. 3,00. Nearest buca 6 femminile Monica Corallino m. 1,67. Dopo la premiazione buffet con una rinfrescante degustazione di birre. Sabato ha fatto tappa al Gc Cavaglià il The Challenge by Bluvacanze (18 buche Stableford 3 categorie) con in palio 10 posti per le semifinali nazionali del circuito.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Rohan Jay Silva Cavaglià punti 28, 1° Netto Alberto Boz Villa Paradiso 34, 2° Netto Mauro Ariel Blanc Cavaglià 27. 2a categoria: 1° Netto Sandra Ravani Cavaglià 39, 2° Netto Alberto Caneparo Cavaglià 38, 3° Netto Stefano Mior Grugliasco 37. 3a categoria: 1° Netto Carlo Debernardi Mulino Cerrione 45, 2° Netto Raffaele Ciceri Crema 45, 3° Netto Massimo Astore Mulino Cerrione 41. 1° Ladies Raffaella Casalino Cavaglià 38.

Giovedì si è giocata la quarta Apericup by Selecar (9 buche Stableford - categoria unica) il circuito estivo pomeridiano/serale su 9 buche, con cena a seguire. Al 1° lordo e 1° netto della classifica finale del circuito (validi 4 score su 6) andranno due Bushnell Phantom 2 (il GPS che dispone di oltre 38.000 campi precaricati in tutto il mondo). Guidano il ranking Enrica Aprile nel netto e Paolo Protti e Massimo Stesina nel lordo.Premiati. 1° Lordo Massimo Stesina punti 19, 1° Netto Privacy Des Iles Borromees 23, 2° Netto Maurizio Pellati 23, 3° Netto Alejandro Borello 21. Il circuito proseguirà dopo la metà di agosto.