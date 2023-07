Biella Motor Team in evidenza sulle strade di casa

Il Rally della Lana, prova del Campionato Italiano Rally Asfalto e della Coppa Rally di Zona 1, che si è corso tra venerdì 21 e sabato 22 luglio è stato prima di tutto una festa per la scuderia Biella Motor Team. Un momento in cui, accanto all’evento agonistico, il sodalizio guidato da Claudio Bergo ha incontrato appassionati ed amici presso il gonfiabile allestito come punto hospitality a disposizione di piloti e navigatori in gara.

All’arrivo il migliore è il navigatore Luca Ferraris con il pilota biellese Pierangelo Tasinato su una Skoda Fabia R5: si sono piazzati quattordicesimi assoluti e undicesimi di classe R5, risultato di valore se si pensa che hanno dovuto confrontarsi con alcuni tra i migliori piloti italiani e con alcuni protagonisti dell’Europeo. Posizione numero 19 nell’assoluta per Massimo Lombardi ed Erika Bologna che hanno portato al quarto posto di classe Rally4 la loro Peugeot 208 GT Line al termine di una gara difficile per le condizioni atmosferiche ed il livello degli avversari. Scendendo alla posizione numero 33 troviamo Samuele Benetasso e Valentina Grassone che, con una gara tutta cuore, hanno conquistato un bel secondo posto nella combattuta classe N2 con la Peugeot 106 Rallye. Trentottesimi assoluti e terzi nella stessa classe N2 si sono piazzati Alessandro Colombo e Matteo Grosso pure loro con una 106 Rallye.

Dopo un buon inizio un imprevisto sulla prova di Ailoche ha fatto perdere loro una ventina di secondi e da quel momento non hanno più ritrovato il ritmo giusto. A seguire nell’assoluta il navigatore Paolo Ferraris a fianco di Luca Milli su una Peugeot 208 VTi che ha conquistato un positivo quarto posto in classe R2. Posizione numero 60 per Silvio Bertacco e Paola Moia che, con una Peugeot 106 Rallye, hanno chiuso al secondo posto di classe A6 con qualche rammarico per i problemi ai freni che li hanno rallentati. Si è invece classificata sessantatreesima la navigatrice Roberta Steffani che navigava Matteo Pezzetta su una Renault Clio RS che hanno portato al settimo posto di classe Rally5.

Due posizioni dopo ci sono il navigatore Luigi Cavagnetto ed il giovane Alessandro Forneris che, con la loro Suzuki Swift Sport Hybrid, sono sesti di classe RA5H con molto rammarico. Mentre stavano lottando per la supremazia di classe hanno forato perdendo diversi minuti e finendo indietro in classifica. Secondi in classe RSTB16P con la Mini Cooper S Primino Clerico ed Enrico Fraglia che hanno terminato al settantunesimo posto. Non hanno finito il Rally della Lana, invece, Stefano Serini e Sara Poletti che si sono fermati sulla penultima speciale per un problema alla loro Mitsubishi Lancer Evo IX.