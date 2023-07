I truffatori tentano i viaggiatori con una vacanza gratis

Oggi la maggior parte delle persone prenota le vacanze online, un modo semplice, veloce e spesso economico per organizzare un viaggio e trascorre le ferie all’insegna del relax.

Nonostante i numerosi vantaggi non mancano però le insidie, con una crescita delle truffe a danno dei viaggiatori negli ultimi tempi che richiede la massima attenzione contro il cyber crimine.

I tentativi dei truffatori sono i più disparati, a partire dalla falsa promessa di una vacanza gratis vinta come premio in seguito a un acquisto online, oppure per aver partecipato a un concorso falso legato ad abbonamenti e servizi realmente acquistati.

In altri casi il viaggio gratuito viene proposto come ipotetico indennizzo per un ritardo dell’ultimo volo, in altre circostanze invece come presunto benefit aziendale offerto dalla propria impresa con tanto di email falsa inviata dal direttore delle risorse umane.

Si tratta di veri e propri attacchi di phishing, con i truffatori che cercano di acquisire informazioni personali per usarli in altri crimini online, oppure tentano di ottenere i dati della carta di credito o farsi inviare dei soldi tramite bonifico per sbloccare la vacanza gratuita.

Per proteggersi è importante essere consapevoli di come agiscono i cyber criminali, ma anche dotarsi di strumenti utili per tutelare i propri dati personali. Ne costituisce un esempio il gestore delle password, un sistema criptato che consente di proteggere tutte le credenziali in una cassaforte digitale e mantenerle al sicuro.

È importante anche proteggere tutti i dispositivi utilizzati con un buon programma antivirus, installando il software anche nel tablet e nello smartphone per rilevare eventuali minacce e prevenire attacchi phishing tramite email ingannevoli ma anche malware e altri virus informatici.



Aumentano le frodi informatiche legate alle vacanze online

Secondo Check Point Research, nel mese di maggio 2023 c’è stato un aumento anomalo dei domini di siti di viaggio, con un incremento del 23% rispetto allo stesso mese del 2022.

Per i ricercatori della società di sicurezza si tratta di una crescita legata alle truffe informatiche, infatti sui quasi 30 mila nuovi domini registrati legati alle vacanze 1 su 83 risulta essere sospetto o malevolo, ossia circa 360 siti web potenzialmente ingannevoli soltanto nel settore dei viaggi online.

Il rischio di cadere in una truffa è dunque piuttosto alto. Per ingannare gli utenti i truffatori creano un sito falso molto simile a un portale noto, copiando spesso quello di Airbnb, in quanto si tratta della piattaforma più famosa e utilizzata per la prenotazione di alloggi per le vacanze.

Dopodiché, attirano gli utenti con falsi annunci allettanti, per esempio facendo riferimento a splendide case per le vacanze offerte a prezzi stracciati. In altri casi copiano i siti web delle compagnie aeree, proponendo biglietti di voli molto economici spesso disponibili solo per poco tempo.

L’obiettivo è sempre lo stesso: ottenere informazioni o soldi dalle vittime. Basta infatti inserire i propri dati personali o le informazioni del conto bancario o della carta di credito, pensando di acquistare un servizio reale a basso costo o prenotare un alloggio con una tariffa molto vantaggiosa, per vedersi sottrarre subito i propri soldi o rischiare che le informazioni riservate vengano usate per altre truffe informatiche o rivendute nel dark web. In entrambi i casi il danno può essere considerevole.

In altre circostanze i cyber criminali non creano dei falsi siti web, ma i truffatori si fingono delle persone autorevoli o conosciute per ottenere dati e somme di denaro. Un caso frequente è l’invio di un messaggio di posta elettronica falso fingendo che il mittente sia il direttore delle risorse umane della propria azienda, in cui spiega che vorrebbe rivedere il piano ferie ma per accedere al file condiviso bisogna inserire le proprie credenziali. Non appena vengono digitate il criminale informatico se ne impossessa per assumere il controllo dell’utente.



Quali accorgimenti per proteggersi dalle truffe legate alle vacanze online?

L’utilizzo del web per organizzare le vacanze è ormai molto diffuso, ma nella maggior parte dei casi è possibile realizzare prenotazioni e acquisti senza nessun problema o rischio. Bisogna però stare attenti ai pericoli crescenti delle truffe online legate alle vacanze su internet, innanzitutto imparando a riconoscere i segnali che indicano una possibile frode in corso.

Alcuni aspetti infatti sono molto sospetti, perciò qualora venissero riscontrati bisogna interrompere subito qualsiasi contatto con il cyber criminale e se necessario segnalare l’accaduto alla Polizia Postale.

Un campanello d’allarme sono le offerte troppo convenienti, come vacanze gratis, prezzi aerei eccessivamente bassi e alloggi troppo esclusivi per essere proposti alle tariffe previste dal falso annunciante.

Bisogna anche prestare attenzione alle richieste anomale di informazioni o soldi, come i sondaggi che offrono la possibilità di partecipare a premi allettanti o l’invito a fare un piccolo bonifico prima di ricevere un presunto beneficio. Anche dei dettagli strani nei siti web o nelle email richiedono cautela, come la mancanza di alcune informazioni essenziali o degli errori grammaticali piuttosto banali.

Per tutelarsi è importante verificare che si tratti di siti affidabili prima di prenotare, controllando sempre il nome del dominio della piattaforma e diffidando di siti sconosciuti che offrono prezzi troppo bassi.

È utile anche effettuare una veloce ricerca online quando non si è sicuri, per capire se il sito è reale o se potrebbe nascondere una possibile frode. Inoltre non bisogna mai condividere informazioni personali, al di fuori di quelle classiche richieste dalle aziende, ricordandosi che piattaforme come Airbnb non consentono di pagare tramite bonifico bancario ma solo con la carta di credito, PayPal o la Postepay.