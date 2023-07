Al giro di boa del 2023 sono le costruzioni e il turismo a tenere in vita le imprese piemontesi

Sono soprattutto le costruzioni (grazie all'effetto dei bonus) e il turismo i due comparti che tengono in positivo l'andamento delle imprese in Piemonte, al termine del secondo trimestre e - dunque - al giro di boa del 2023. Lo dice l'ultima indagine di Unioncamere Piemonte, che conta tra aprile e giugno la nascita di 5.728 imprese in Piemonte, 67 aziende in meno rispetto al secondo trimestre 2022, mentre le chiusure sono state 3.950 contro le 4.055 dello stesso periodo dell'anno passato. Il saldo è risultato positivo, di conseguenza, per 1.778 unità (+0,42%), in linea con il dato nazionale (+0,47%).

Attualmente, dunque, le imprese attive in Piemonte sono poco meno di 425mila. “Un Piemonte che mette a segno un risultato positivo, pur senza brillare - dice Gian Paolo Coscia, presidente Unioncamere Piemonte -. Il sistema produttivo continua però ad aver bisogno di nuovi e forti input e di misure efficaci, tese a innescare un nuovo percorso di crescita fatto di digitalizzazione e trasformazione green. Su questi temi stiamo già lavorando da tempo con le istituzioni locali e nazionali, soprattutto in ambito PNRR” .

Anche se debole, dunque, l'espansione del tessuto imprenditoriale regionale riguarda in maniera omogenea tutti i territori piemontesi, con estremi a Novara (+0,55%) e Asti (+0,24%). Torino segna un +0,47%, sopra la media regionale, mentre Cuneo si piazza sotto (+0,35%). E come accennato, sono soprattutto costruzioni e turismo a dare l'impulso: rispettivamente +0,80% e +0,52%, così come la voce "altri servizi" che segna un +0,72%.Meno vivaci commercio e industria (+0,16 e +0,12%).