Teatrando alla fabbrica della Ruota con la “Strada della lana”

Domenica 30 luglio alla “Fabbrica della ruota” di Pray, Sofia Parola e Frankino Bertuzzi di Ars Teatrando, nelle vesti di ciceroni venuti dal passato, guideranno il pubblico alla visita teatralizzata della simbolica rappresentazione della “Strada della lana” allestita al primo piano della fabbrica. I gruppi partiranno alle ore 15,00, alle ore 16,00 e alle ore 17,00. Sarà possibile visitare il nuovo settore dedicato al tema del paesaggio laniero.

Al piano terreno è allestita la mostra "Biellettrico 1882-1962: dalla prima scintilla all'ENEL", curata da Danilo Craveia e inaugurata lo scorso 16 luglio.

Le due iniziative si collocano all’interno del programma Woolscape, il progetto volto alla valorizzazione del paesaggio della lana in chiave turistico-culturale sostenuto dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Per le visite teatralizzate è consigliata, anche se non obbligatoria, la prenotazione telefonando in ore mattutine allo 015 766221 o scrivendo a fabbricadellaruota@gmail.com

fabbricadellaruota@gmail.com